Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru вчера в 08:52

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвывчера в 10:32

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное времявчера в 01:34

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБКвчера в 09:29

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:55

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАНвчера в 04:12

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°вчера в 02:08

Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Коммерсантъвчера в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
Спорт

Загитова упала во время проката на шоу в Японии

Обновлено в 02:51
Происшествия

Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве

Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Житель Челябинска напал на бригаду скорой помощи

В Металлургической районе Челябинска мужчина напал на бригаду скорой помощи.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Политика

Захарова объяснила Зурабишвили, как Грузия на самом деле должна встречать русских туристов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили и рассказала, как в Грузии на самом деле должны встречать русских туристов.
Обновлено в 04:34
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Экономика

Западные эксперты рассказали, почему Россия пытается уйти от обвала доллара

Западные эксперты поведали, почему Россия пытается снизить свою зависимость от доллара и увеличивает свой золотовалютный фонд, пишет «ПолитРоссия».
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.
Обновлено в 00:38
Здоровье

Эксперты назвали безвредные для фигуры сладости

На первом месте среди полезные сладостей оказался горький шоколад, 10-15 граммов которого не только не навредят, но и помогут от головной боли.
Обновлено в 03:34
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Политика

Косачев: Мы в России желаем Грузии только добра

Определение "Россия - враг", произнесенное грузинским президентом, моментально превратило всех без исключения россиян, приезжающих в Грузию, в оккупантов и в пятую колонну (цитаты из того же источника).
Обновлено в 03:34
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика

Белый дом разработал план по развитию Палестины

План «От мира к процветанию», созданный в США для развития Палестины, предполагает инвестиции в ее экономику в размере 50 миллиардов долларов, снижение бедности в два раза и удвоение ВВП.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах

К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Наука

Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики

Обновлено в 03:01
Происшествия

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Единоборства

Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу

Обновлено вчера в 06:40
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное