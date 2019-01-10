Биткоин за 2018 год упал в цене в 4,4 раза (с $17,2 тыс. до $3,9 тыс.), потеряв более 71% стоимости. Аналитики предполагают, что падение продолжится. 6 января сообщалось, что самыми доходными вложениями российских инвесторов в 2018 году стали доллары, акции и фьючерсы на палладий.

Стоимость биткоина упала в четверг почти на 10%

Экономика Экономика Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3% Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.

Экономика Экономика ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России.

Энергетика Энергетика Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче газа Добыча газа в России в 2018 году выросла до 725 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Экономика Экономика ЦБ и ФАС предупредили банки о недопустимости ухудшения условий вкладов Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.

Финансы Финансы Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Экономика Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.

Экономика Экономика Как изменились тарифы ОСАГО у крупных страховщиков Раскрыть новые базовые тарифы страховщики обязаны в течение трех дней с 9 января, когда был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.

Экономика Экономика ФТС в 2018 году увеличила перечисления в бюджет на 32,5% Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2018 года перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем годом ранее.

Финансы Финансы Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.

Экономика Экономика Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».

Экономика Экономика В Калининградской области выдали почти 100 млн рублей льготных займов Проекты четырех калининградских компаний, направленные на развитие и модернизацию производства получили льготные займы в общей сумме 96 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Антон Алиханов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Калининградской области.

Авто Авто Продажи Lada в 2018 году выросли на 16%

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.