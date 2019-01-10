Экономика
Биткоин за 2018 год упал в цене в 4,4 раза (с $17,2 тыс. до $3,9 тыс.), потеряв более 71% стоимости. Аналитики предполагают, что падение продолжится. 6 января сообщалось, что самыми доходными вложениями российских инвесторов в 2018 году стали доллары, акции и фьючерсы на палладий.
Известия16:23
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Экономика
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
Обновлено в 08:11
Экономика
ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России
Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России.
Обновлено в 17:14
Энергетика
Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче газа
Добыча газа в России в 2018 году выросла до 725 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:30
Экономика
ЦБ и ФАС предупредили банки о недопустимости ухудшения условий вкладов
Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.
Обновлено в 04:17
Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:02
Экономика
Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Экономика
Как изменились тарифы ОСАГО у крупных страховщиков
Раскрыть новые базовые тарифы страховщики обязаны в течение трех дней с 9 января, когда был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб.
Обновлено в 16:05
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Экономика
ФТС в 2018 году увеличила перечисления в бюджет на 32,5%
Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2018 года перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:37
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Экономика
В Калининградской области выдали почти 100 млн рублей льготных займов
Проекты четырех калининградских компаний, направленные на развитие и модернизацию производства получили льготные займы в общей сумме 96 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Антон Алиханов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Калининградской области.
Обновлено в 14:40
Авто
Продажи Lada в 2018 году выросли на 16%
Обновлено в 08:58
Экономика
Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд
Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Обновлено в 03:27
Экономика
Медведчук заявил о падении зарплат на Украине ниже уровня 2013 года
Медведчук указал, что средний размер заработной платы на Украине в 2018 году в долларовом эквиваленте составил порядка $320, в то время как минимальная зарплата практически дошла до $152, приблизившись к докризисному уровню 2013 года.
Обновлено в 15:14