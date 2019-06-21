Финансы

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысИзвестия 01:00

Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс

Известия01:00

Курс биткоина превысил 9,8 тысячи долларов

ФАНвчера в 08:59

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

РБК00:55

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

Вести.Ru00:59

Курс биткоина впервые за год превысил $9,8 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:53
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Политика

В США предложили ввести санкции против российского госдолга

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Авто

Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

РФ временно разрешила ввозить некоторые санкционные украинские товары

Разрешены к ввозу некоторые виды труб (по 1 октября 2021 года), ряд трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября 2019 года, либо до 1 января 2020 года в зависимости от мощности) и трансмиссионные валы (до 1 июля 2019 года).
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 14:23
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Футбол

Каччаторе перешел из «Кьево» в «Кальяри»

Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе подписал полноценный контракт с «Кальяри». Соглашение рассчитано до 2020 года.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Наука

Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране

В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 10:57
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Технологии

В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест

Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Политика

Huawei через суд потребовала у США вернуть изъятое оборудование

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, требуя вернуть изъятое два года назад оборудование, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:29
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