Экономика
Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тысРБК 00:55
Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk. Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 07.55 мск биткоин дорожал на 9,31%, — до $10,626.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Культура
Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби
Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Кино
Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке
Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 04:25
Политика
Ростуризм назвал число организованных путешественников в Грузии
По линии туроператоров в Грузии находятся приблизительно 1,5 тысячи туристов из России, указано на сайте Ростуризма.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП
Около 4 тыс. человек в Пермском крае остались без газоснабжения в результате ДТП, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:47
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Путешествия
Названы самые дорогие для путешествий на поезде города
Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan
В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Авто
Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos
Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено 20 июня в 13:18
Гаджеты
Intel снизит цены на свои настольные процессоры
Компания Intel планирует снизить цены на настольные процессоры в связи с высокой конкуренцией.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке
Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Транспорт
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Политика
Первый президент Украины раскритиковал команду Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал команду действующего главы государства Владимира Зеленского за непоследовательные высказывания «от себя».
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты чиновников
Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено 20 июня в 07:22
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено вчера в 04:17
Наука
Ученых удивила реакция жителей Китая на интернет без цензуры
Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ.
Обновлено вчера в 02:28