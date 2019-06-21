Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тысРБК 00:55

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk. Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 07.55 мск биткоин дорожал на 9,31%, — до $10,626.

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

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