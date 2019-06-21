Экономика

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тысРБК 00:55

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk. Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 07.55 мск биткоин дорожал на 9,31%, — до $10,626.
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Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов

Эхо Москвы04:00

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

RT на русском03:36

Курс биткоина впервые за год превысил $9,8 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:53

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

РБК00:55

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАН04:12
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Культура

Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби

Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
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Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке

Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 04:25
Политика

Ростуризм назвал число организованных путешественников в Грузии

По линии туроператоров в Грузии находятся приблизительно 1,5 тысячи туристов из России, указано на сайте Ростуризма.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП

Около 4 тыс. человек в Пермском крае остались без газоснабжения в результате ДТП, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Массовые протесты прошли в Тбилиси

Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:47
Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Путешествия

Названы самые дорогие для путешествий на поезде города

Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Общество

В мире отмечают день летнего солнцестояния

Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы

Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено вчера в 09:58
Авто

Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan

В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Авто

Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos

Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено 20 июня в 13:18
Гаджеты

Intel снизит цены на свои настольные процессоры

Компания Intel планирует снизить цены на настольные процессоры в связи с высокой конкуренцией.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Транспорт

Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах

Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Политика

Первый президент Украины раскритиковал команду Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал команду действующего главы государства Владимира Зеленского за непоследовательные высказывания «от себя».
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты чиновников

Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено 20 июня в 07:22
Общество

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено вчера в 04:17
Наука

Ученых удивила реакция жителей Китая на интернет без цензуры

Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ.
Обновлено вчера в 02:28
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