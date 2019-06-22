Экономика
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысИзвестия 01:00
Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика
Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников
Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено 20 июня в 07:12
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено 20 июня в 18:26
Политика
Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях
В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
В Алеппо возобновил работу завод по производству ткани
Завод по производству ткани возобновил свою работу в самом крупном городе Сирии - Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено вчера в 22:04
Спорт
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:12
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок с Джо Джонасом
Известная модель Наталья Водянова опубликовала дружеский снимок вместе с певцом из США Джо Джонасом.
Обновлено в 01:03
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Битва произошла у острова Саламин в 480 году до н.э. Археологами во время экспедиции была выбрана та часть для исследования, где, предположительно, перед битвой располагался греческий флот.
Обновлено в 02:47
Авто
Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan
В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию
Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы
Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.
Обновлено в 02:36
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
22 июня в России отмечается День памяти и скорби
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Обновлено в 03:15
Здоровье
Сосудистые хирурги ОКБ №2 лидируют в хирургии сонных артерий
Отделение сосудистой хирургии и кардиологии ОКБ №2 лидирует в России по хирургическому лечению патологий брахиоцефальных артерий.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей
«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 получит 5G-модем и основную камеру на 32 Мп
Как выяснилось, в Samsung намерены для флагманской версии линейки Galaxy A90 предложить 5G-модем и основную камеру на 32 Мп с дополнительным 8-мегапиксельным датчиком.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25