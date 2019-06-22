Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысИзвестия 01:00

Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Политика Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.

Политика Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Политика Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Общество До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Армия и оружие В Алеппо возобновил работу завод по производству ткани Завод по производству ткани возобновил свою работу в самом крупном городе Сирии - Алеппо после завершения боевых действий.

Спорт Началась церемония открытия Европейских игр в Минске Началась церемония открытия Европейских игр в Минске в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Шоу-бизнес Наталья Водянова опубликовала снимок с Джо Джонасом Известная модель Наталья Водянова опубликовала дружеский снимок вместе с певцом из США Джо Джонасом.

Наука Найдены артефакты саламинского сражения в Греции Битва произошла у острова Саламин в 480 году до н.э. Археологами во время экспедиции была выбрана та часть для исследования, где, предположительно, перед битвой располагался греческий флот.

Авто Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.

Общество «Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.

Происшествия Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.

Политика Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.

Здоровье Сосудистые хирурги ОКБ №2 лидируют в хирургии сонных артерий Отделение сосудистой хирургии и кардиологии ОКБ №2 лидирует в России по хирургическому лечению патологий брахиоцефальных артерий.

Политика Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.

Гаджеты Samsung Galaxy A90 получит 5G-модем и основную камеру на 32 Мп Как выяснилось, в Samsung намерены для флагманской версии линейки Galaxy A90 предложить 5G-модем и основную камеру на 32 Мп с дополнительным 8-мегапиксельным датчиком.