Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Биткоин развернулся к новым максимумам, но возможен и фальстарт

ПРАЙМ07:45

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43

Биткоин взлетел

Газета.Ru01:27

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:57
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Общество

Тысячи человек погибнут от жары в Европе

В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:23
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Общество

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Общество

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

«Энергомаш» отправил три ракетных двигателя РД-180 в США

Обновлено в 10:20
Экономика

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

Обновлено в 03:50
Футбол

«Рубин» объявил об уходе Пантелеева

ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон».
Обновлено в 10:55
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Кино

Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»

Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Баскетбол

Дмитрий Хвостов перешел из «Локомотива-Кубани» в «Зенит»

Обновлено в 07:44
Здоровье

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Леонардо ди Каприо во время игры получил по лицу волейбольным мячом

Голливудская звезда Леонардо ди Каприо получил мячом по лицу во время игры в волейбол.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол

Гинер: Усманов очень помог ЦСКА с трансфером Влашича

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о решении вопроса сохранить в составе хорватского полузащитника Николу Влашича.
Обновлено в 08:25
Политика

МИД России ответил на ноту США по Уилану

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено в 10:26
Теннис

Карловский вышел в финал квалификации Уимблдона, Донской проиграл

Российский теннисист Евгений Карловский вышел в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдону.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

В сообщении ведомства уточняется, что Байдала отдавал приказы на убийства в ДНР и был причастен к убийству Захарченко.
Обновлено в 10:26
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