Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Челябинске машина сбила четырех пешеходов
Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07
Политика
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:57
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Общество
В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины
Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей
Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:23
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Общество
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Общество
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Пантелеева
ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон».
Обновлено в 10:55
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Кино
Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»
Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Баскетбол
Дмитрий Хвостов перешел из «Локомотива-Кубани» в «Зенит»
Обновлено в 07:44
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Леонардо ди Каприо во время игры получил по лицу волейбольным мячом
Голливудская звезда Леонардо ди Каприо получил мячом по лицу во время игры в волейбол.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол
Гинер: Усманов очень помог ЦСКА с трансфером Влашича
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о решении вопроса сохранить в составе хорватского полузащитника Николу Влашича.
Обновлено в 08:25
Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Теннис
Карловский вышел в финал квалификации Уимблдона, Донской проиграл
Российский теннисист Евгений Карловский вышел в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдону.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
В сообщении ведомства уточняется, что Байдала отдавал приказы на убийства в ДНР и был причастен к убийству Захарченко.
Обновлено в 10:26