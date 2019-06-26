Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Биткоин снова растет. Покупать или продавать?

Дождь24 июня в 14:15

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС03:25

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Плас02:38

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28
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Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»

Обновлено 24 июня в 23:27
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Политика

В Совфеде прокомментировали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что России удалось добиться возвращения Совета Европы к уставным началам.
Обновлено в 14:03
Политика

ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено в 14:33
Общество

В Петербурге впервые сразу три школьника получили по 300 баллов на ЕГЭ

"Впервые за всю историю проведения в Санкт-Петербурге государственной итоговой аттестации сразу три выпускника стали 300-балльниками, то есть получили максимальные оценки одновременно по трем предметам", - говорится в Telegram-канале комитета.
Обновлено в 09:38
Единоборства

Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям

Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Здоровье

Светлана Захарова: Вопрос маршрутизации больных должен быть налажен

Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике на совместном заседании с Комиссией по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения рассмотрел тему оказания высокотехнологичной медицинской помощи в республике.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Конгрессмены намерены запретить Трампу воевать с Ираном

Конгрессмены предложили запретить финансирование военной операции против Ирана, которую намерен начать президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 01:18
Политика

Украинский моряк-провокатор женился в российском СИЗО

В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:11
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Наука

В России создали уникальные агрегаты для электромобилей

Обновлено в 15:36
Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Донецка — СЦКК

Обновлено в 04:59
Футбол

В «Авангарде» ждут решения «Уфы» по двум игрокам

«Авангард» рассчитывает на продолжение с ними сотрудничества. Пока у курян всего два приобретения — Алан Касаев и Григорий Чиркин.
Обновлено в 15:29
Музыка

Погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:04
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