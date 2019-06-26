Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»
Обновлено 24 июня в 23:27
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Политика
В Совфеде прокомментировали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что России удалось добиться возвращения Совета Европы к уставным началам.
Обновлено в 14:03
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено в 14:33
Общество
В Петербурге впервые сразу три школьника получили по 300 баллов на ЕГЭ
"Впервые за всю историю проведения в Санкт-Петербурге государственной итоговой аттестации сразу три выпускника стали 300-балльниками, то есть получили максимальные оценки одновременно по трем предметам", - говорится в Telegram-канале комитета.
Обновлено в 09:38
Единоборства
Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Светлана Захарова: Вопрос маршрутизации больных должен быть налажен
Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике на совместном заседании с Комиссией по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения рассмотрел тему оказания высокотехнологичной медицинской помощи в республике.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Конгрессмены намерены запретить Трампу воевать с Ираном
Конгрессмены предложили запретить финансирование военной операции против Ирана, которую намерен начать президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 01:18
Политика
Украинский моряк-провокатор женился в российском СИЗО
В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:11
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Наука
В России создали уникальные агрегаты для электромобилей
Обновлено в 15:36
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом
Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом.
Обновлено в 09:43
Футбол
В «Авангарде» ждут решения «Уфы» по двум игрокам
«Авангард» рассчитывает на продолжение с ними сотрудничества. Пока у курян всего два приобретения — Алан Касаев и Григорий Чиркин.
Обновлено в 15:29
Музыка
Погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:04