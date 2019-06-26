Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Биткоин снова растет. Покупать или продавать?

Дождь24 июня в 14:15

Стоимость биткоина побила рекорд последних полутора лет

Телеканал 360°02:09

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Плас02:38

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Футбол

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии

Обновлено в 11:47
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Трамп оценил возможную войну с Ираном как недолгую

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном она не будет продолжаться долго.
Обновлено в 11:53
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Технологии

«Мегафон» начнет выдавать заказы из интернет-магазинов

Как рассказал газете «Коммерсантъ» гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанов, до конца 2019 года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия.
Обновлено в 07:40
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Хоккей

СКА перешел на канадский размер площадки

Со следующего сезона питерский клуб переходит на канадский формат – 60 на 26 метров.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Здоровье

В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек

За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.
Обновлено в 05:20
Экономика

В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ

По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

Украина устроила демарш и одной фразой отреагировала на возвращение России в ПАСЕ

Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после возвращения полномочий России, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 12:49
Политика

Журналист Los Angeles Times позвал американцев в Крым

Журналист из США Джеф Опдайк, который в своей статье рекомендовал посетить Крым, несколько раз посещал полуостров и проявлял большой интерес, путешествуя по региону.
Обновлено в 13:02
Здоровье

Минздрав: число наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

Обновлено в 09:56
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
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