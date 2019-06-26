Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Политика Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Происшествия В центре Энгельса горит рынок «Изобильный» Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.

Армия и оружие Трамп оценил возможную войну с Ираном как недолгую Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном она не будет продолжаться долго.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.

Происшествия Суд арестовал «московского отравителя» Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.

Технологии «Мегафон» начнет выдавать заказы из интернет-магазинов Как рассказал газете «Коммерсантъ» гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанов, до конца 2019 года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия.

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Путешествия В Грузии остается 930 организованных туристов из России В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.

Хоккей СКА перешел на канадский размер площадки Со следующего сезона питерский клуб переходит на канадский формат – 60 на 26 метров.

Общество Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Здоровье В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.

Экономика В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Политика Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Политика Украина устроила демарш и одной фразой отреагировала на возвращение России в ПАСЕ Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после возвращения полномочий России, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".

Политика Журналист Los Angeles Times позвал американцев в Крым Журналист из США Джеф Опдайк, который в своей статье рекомендовал посетить Крым, несколько раз посещал полуостров и проявлял большой интерес, путешествуя по региону.

Здоровье Минздрав: число наркоманов за год снизилось на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года.