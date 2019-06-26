Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии
Обновлено в 11:47
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Трамп оценил возможную войну с Ираном как недолгую
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном она не будет продолжаться долго.
Обновлено в 11:53
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Технологии
«Мегафон» начнет выдавать заказы из интернет-магазинов
Как рассказал газете «Коммерсантъ» гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанов, до конца 2019 года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия.
Обновлено в 07:40
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Хоккей
СКА перешел на канадский размер площадки
Со следующего сезона питерский клуб переходит на канадский формат – 60 на 26 метров.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Здоровье
В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек
За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.
Обновлено в 05:20
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Обновлено в 10:54
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Украина устроила демарш и одной фразой отреагировала на возвращение России в ПАСЕ
Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после возвращения полномочий России, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 12:49
Политика
Журналист Los Angeles Times позвал американцев в Крым
Журналист из США Джеф Опдайк, который в своей статье рекомендовал посетить Крым, несколько раз посещал полуостров и проявлял большой интерес, путешествуя по региону.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Минздрав: число наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года.
Обновлено в 06:35
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59