Экономика

Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тысИзвестия 00:47

Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс. Об этом сообщило «РИА Новости» в среду, 26 июня, со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 07:21 мск биткоин дорожал на 9,55%, до $12,246 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК01:43

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новости00:30

Курс биткойна превысил $12 тыс

ТАСС01:08

Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 12 тысяч долларов

Говорит Москва00:40

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:14, Вашингтон
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2 показался на рендерах

Обновлено в 02:04
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

Учеников школы №143 в честь окончания учебного года угостили тортом с надгробиями, сообщает паблик «Типичный Красноярск – столица Сибири».
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

Обновлено вчера в 15:58
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Политика

В США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei

Американские IT-компании нашли способ обойти указ президента США Дональда Трампа о запрете на сотрудничество с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане увеличилось до трёх

Обновлено в 01:26
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Армия и оружие

Строительство первого вертолётоносца в России начнётся в 2021 году

Обновлено в 02:01
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем»

Обновлено вчера в 08:02
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Культура

Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября

Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Детей из летнего лагеря вывезли накануне. Сложная обстановка в посёлке Соляная.
Обновлено вчера в 21:54
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено вчера в 10:29
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

В России снова могут запретить грузинское вино

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й.
Обновлено вчера в 19:39
Культура

Британцы требуют закрыть шоу с анимированным Путиным

Комедийная передача показалась жителям Великобритании глупой Дебютный выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным" на телеканале ВВС вызвал негодование у жителей Великобритании, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 01:01
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