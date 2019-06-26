Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

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