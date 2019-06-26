Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Биткоин впервые с января 2018 стоит больше 12 тысяч долларов

Computerworld Россия03:09

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС03:25

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Плас02:38

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новости00:30
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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Наука

Ученые нашли способ выращивать новые зубы

Обновлено в 19:01
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч

На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено в 03:44
Политика

Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Кино

Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 02:04
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 14:08
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Политика

Названы дата и время встречи Путина и Трампа

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области

В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено в 21:24
Технологии

Boeing и Kitty Hawk стали стратегическими партнёрами по созданию аэрокаров

За плечами Boeing стоит огромный опыт проектирования и производства самолётов всех типов и назначений, а Kitty Hawk проявила себя в двух интересных проектах электрических аэрокаров, один из которых готовится к эксплуатации в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Воткнувшего в петербуржца карабин сотрудника ФСБ осудят

Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено в 13:58
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»

Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 20:18
Политика

Строительство «Северного потока -2» может задержаться из-за Дании

Датские власти могут задержать строительство "Северного потока - 2". Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, выступая на пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.
Обновлено в 06:38
Общество

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia

Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации

Обновлено в 13:59
Происшествия

В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом

В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено в 03:50
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
Обновлено в 15:50
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