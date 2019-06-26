Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой
Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:11
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Наука
Ученые нашли способ выращивать новые зубы
Обновлено в 19:01
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч
На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено в 03:44
Политика
Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 02:04
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Политика
Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 14:08
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Политика
Названы дата и время встречи Путина и Трампа
Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено в 21:24
Технологии
Boeing и Kitty Hawk стали стратегическими партнёрами по созданию аэрокаров
За плечами Boeing стоит огромный опыт проектирования и производства самолётов всех типов и назначений, а Kitty Hawk проявила себя в двух интересных проектах электрических аэрокаров, один из которых готовится к эксплуатации в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Воткнувшего в петербуржца карабин сотрудника ФСБ осудят
Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено в 13:58
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»
Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 20:18
Политика
Строительство «Северного потока -2» может задержаться из-за Дании
Датские власти могут задержать строительство "Северного потока - 2". Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, выступая на пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.
Обновлено в 06:38
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia
Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:14
Происшествия
В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом
В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено в 03:50
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
Обновлено в 15:50