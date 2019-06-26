Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого годаВедомости 01:32

Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Таким образом, капитализация рынка биткойна превысила $228 млрд.

Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года

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