Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43

Биткоин взлетел

Газета.Ru01:27

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика

РФ и Украина хотели строить Крымский мост, но он не понравился Ющенко

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики установило лиц, причастных к убийствам первого главы ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова, командира подразделения "Спарта".
Обновлено в 07:25
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Общество

На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр

На месте заброшенных корпусов построят Национальный космический центр и деловой центр с технопарками площадью почти 2,89 миллионов квадратных метров.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Легко повторить: Алла Михеева раскрыла секрет стройности

Обновлено в 06:12
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Политика

СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии

В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:39
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Политика

Россия продлила продовольственное эмбарго

Кабинет министров продлил действие продовольственного эмбарго на 2020 год.
Обновлено в 05:51
Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 02:42
Кино

Скончался актер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 22:46
Футбол

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
Обновлено в 04:29
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Политика

Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана

Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Происшествия

За растрату условный срок получил экс-строитель космодрома Восточный

Обновлено в 00:31
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
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