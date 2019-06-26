Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»
"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Москве арестовали серийного отравителя
Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД
Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
Обновлено в 13:53
Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Политика
Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России
Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:43
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
Небензя оценил действия США в отношении Ирана
Сигналы США в отношении Ирана могут привести ситуацию к точке невозврата.
Обновлено в 11:12
Политика
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Здоровье
В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»
Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку
Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Политика
Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию
Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21