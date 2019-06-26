Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС03:25

Биткоин впервые с января 2018 стоит больше 12 тысяч долларов

Computerworld Россия03:09

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Биткоин снова растет. Покупать или продавать?

Дождь24 июня в 14:15
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Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Обновлено в 09:25
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»

"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Москве арестовали серийного отравителя

Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД

Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
Обновлено в 13:53
Политика

ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Политика

Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России

Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:43
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика

Небензя оценил действия США в отношении Ирана

Сигналы США в отношении Ирана могут привести ситуацию к точке невозврата.
Обновлено в 11:12
Политика

Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Здоровье

В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»

Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку

Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Общество

BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Обновлено в 06:22
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Политика

Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию

Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
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