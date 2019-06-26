Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Биткойн впервые за полтора года преодолел отметку в $12 000

Ведомости08:09

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС03:25

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43
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Общество

В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты

В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Спорт

МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания

Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»

"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов ВСУ жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов жителей Донбасса подразделениями Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 02:57
Общество

Законопроект об опасных отходах Госдума приняла в I чтении

Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

В Горловке после обстрелов ВСУ загорелись два частных дома

Ранее сегодня сообщалось, что в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР в результате минометного огня со стороны ВСУ были повреждены три частных дома.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.
Обновлено в 04:06
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии

«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов

Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
Обновлено в 07:56
Энергетика

Независимые АЗС пожаловались на «регуляторные тиски»

Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов обратился к первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову с письмом, в котором говорится, что все виды топливного бизнеса в России — от переработки до розницы — попали в регуляторные тиски, сообщает РБК.
Обновлено в 07:32
Политика

Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:23
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика

Лавров заявил об отсутствии повестки встречи Путина и Трампа

Саммит «большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня. Точные даты и время встречи Путина и Трампа еще не согласованы.
Обновлено в 06:43
Общество

Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско

Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.
Обновлено в 02:04
Спорт

Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек

Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
Обновлено в 05:56
Политика

Путин рассказал о качестве российских дорог

Ранее стало известно, что российский лидер намерен провести заседание Госсовета по дорогам и дорожной инфраструктуре и заслушать доклады глав некоторых российских регионов и руководителей профильных ведомств, писал News.ru.
Обновлено в 07:38
Происшествия

СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Культура

В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы

1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье

Возможности работающих в «Сколково» иностранных клиник могут расширить

Иностранные организации, работающие в медицинском кластере в «Сколково», могут получить право закупать лекарства у российских производителей, осуществлять переливание крови и выдавать больничные листы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у Минстроя

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
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