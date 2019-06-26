Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Плас02:38

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Биткоин снова растет. Покупать или продавать?

Дождь24 июня в 14:15
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Футбол

Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»

В матче открытия «Ростов» сыграет со «Спартаком». Кубок «Париматч Премьер» Ростов (Ростов-на Дону) – Спартак (Москва) 26 июня, 19:00.
Обновлено в 03:35
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Здоровье

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Обновлено в 08:50
Экономика

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Обновлено в 12:16
Технологии

Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Директор Росгвардии предупредил о возможных провокациях в Крыму

Директор Росгвардии Виктор Золотов во время оперативного совещания обратил внимание морского отряда на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для новых провокаций.
Обновлено в 10:57
Экономика

Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Поражение цели ударным беспилотником «КУБ-БЛА» сняли на видео

Концерн "Калашников" опубликовал видео, на котором показан в действии ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".
Обновлено в 10:12
Авто

Представили новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 11:11
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян пришла в гости к экс-супруге своего мужа

Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.
Обновлено в 08:03
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения

Обновлено в 05:50
Происшествия

Покалеченный медведем мужчина месяц жил в берлоге хищника

В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц пролежал в берлоге медведя, сообщает EADaily.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Медведев поддержал идею о конфискации машины после «пьяных» ДТП

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил идею МВД о конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.
Обновлено в 10:18
Футбол

Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»

Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Политика

Депутат Рады рассказал о планах Зеленского перенести столицу из Киева

Нардеп Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что сотрудники Администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.
Обновлено в 11:46
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
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