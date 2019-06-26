Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто
Ravon сертифицировал седан R3 для России
Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Политика
Трамп назвал Россию потенциальным противником
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 12:00
Авто
Представлен кроссовер Kia Xceed
Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Спорт
WADA может завести более 100 дел против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может возбудить более ста дел в отношении спортсменов из России.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Авто
Купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe получил заводской тюнинг
Что касается самого автомобиля, то Cayenne Coupe представлен в нашей стране во всех трёх версиях.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Авто
Skoda Scala получила версию G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено в 03:58
Политика
Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию
Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.
Обновлено в 10:12
Политика
Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России
Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Общество
Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов про командировочные расходы министра промышленности и торговли в правительство и сам Минпромторг.
Обновлено в 11:16
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Общество
Три выпускника Коми набрали 100 баллов по информатике
Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования региона Татьяна Казакова отметила, что в числе высокобалльников 2019 года есть 24 выпускника, которые при сдаче трех экзаменов по каждому из них набрали не менее 90 баллов.
Обновлено в 05:59
Космос
Эксперты: Инопланетяне прислали сигналы землянам
Обновлено в 08:06
Экономика
«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию
"Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка".
Обновлено в 04:26
Политика
Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
Обновлено в 01:07
Политика
В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне
В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено вчера в 15:28
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения
Обновлено в 05:50
Политика
Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому
В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
Наука
В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей
Обновлено в 09:36
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55