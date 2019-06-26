Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Плас02:38

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Биткоин снова растет. Покупать или продавать?

Дождь24 июня в 14:15
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Политика

Трамп назвал Россию потенциальным противником

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 12:00
Авто

Представлен кроссовер Kia Xceed

Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Спорт

WADA может завести более 100 дел против российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может возбудить более ста дел в отношении спортсменов из России.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Авто

Купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe получил заводской тюнинг

Что касается самого автомобиля, то Cayenne Coupe представлен в нашей стране во всех трёх версиях.
Обновлено вчера в 16:21
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Авто

Skoda Scala получила версию G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено в 03:58
Политика

Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию

Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.
Обновлено в 10:12
Политика

Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России

Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Общество

Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов про командировочные расходы министра промышленности и торговли в правительство и сам Минпромторг.
Обновлено в 11:16
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
Общество

Три выпускника Коми набрали 100 баллов по информатике

Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования региона Татьяна Казакова отметила, что в числе высокобалльников 2019 года есть 24 выпускника, которые при сдаче трех экзаменов по каждому из них набрали не менее 90 баллов.
Обновлено в 05:59
Космос

Эксперты: Инопланетяне прислали сигналы землянам

Обновлено в 08:06
Экономика

«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию

"Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка".
Обновлено в 04:26
Политика

Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог

Обновлено в 01:07
Политика

В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне

В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено вчера в 15:28
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения

Обновлено в 05:50
Политика

Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому

В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
Наука

В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей

Обновлено в 09:36
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
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