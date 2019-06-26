Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 годаКоммерсантъ 01:17

Стоимость биткойна превысила отметку $12 тыс. впервые с 28 января 2018 года. Согласно данным CoinMarketCap, его цена увеличилась почти на 14%, по состоянию на 8:17 стоимость криптовалюты составляла $12,8 тыс.

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