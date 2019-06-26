Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 12:06
Общество
Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храма
Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Авто
Посмотрите, что будет, если в гоночный болид установить мотор от стиральной машинки
Обновлено в 14:00
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено в 14:35
Общество
Сергиев Посад дождется своей реновации
Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.
Обновлено в 18:46
Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Счастливы вместе: Высоцкая поделилась романтическим кадром с супругом
Большинство поклонников оценили романтичное фото звездной пары и поспешили осыпать супругов комплиментами.
Обновлено в 13:47
Культура
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Калинников скончался в возрасте 46 лет. Напомним, группа «Високосный год» была создана в конце 80-х годов.
Обновлено в 18:50
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной
Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
Обновлено в 18:28
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 15:31
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Игры
Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве
Обновлено в 16:17
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Эвелине Бледанс после тренировок в Кисловодске понадобилась капельница
Несколько дней назад актриса Эвелина Бледанс приехала в Кисловодск.
Обновлено в 17:46
Футбол
«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии
В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03