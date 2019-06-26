Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 17:44
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Интернет
Google будет автоматически чистить историю браузера
Google всерьез взялась за безопасность своих пользователей.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Обновлено в 10:54
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Шоу-бизнес
Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери
Обновлено в 14:48
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Общество
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Обновлено в 12:47
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Украинские военные отступают, сообщили в ЛНР
Обновлено в 03:26
Технологии
На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Как сообщают «Известия», на некоторых из них могут разрешить использовать поиск в интернете.
Обновлено в 02:10
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Спорт
Daxak: «Alliance весь год барахталась с нами в одном болоте»
Alliance — тоже команда, которая весь год барахталась с нами в одном болоте, разве что NiP чуть-чуть поуспешнее нас, а Alliance менее успешны.
Обновлено в 15:35
Политика
Комитет конгресса США одобрил санкции против «Северного потока - 2»
Как сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, 26 июня члены комитета единогласно проголосовали за введение ограничительных мер в отношении строящихся газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 17:50
Наука
Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100
Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
Театры
Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину
Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика
СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники
В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено в 14:14
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель
Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 7:25 мск составила $66,1 за баррель.
Обновлено в 00:54
Технологии
Boeing и Kitty Hawk стали стратегическими партнёрами по созданию аэрокаров
За плечами Boeing стоит огромный опыт проектирования и производства самолётов всех типов и назначений, а Kitty Hawk проявила себя в двух интересных проектах электрических аэрокаров, один из которых готовится к эксплуатации в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:01