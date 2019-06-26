Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Политика Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Происшествия ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Общество Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Интернет Google будет автоматически чистить историю браузера Google всерьез взялась за безопасность своих пользователей.

Происшествия Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Общество Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Технологии На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом Как сообщают «Известия», на некоторых из них могут разрешить использовать поиск в интернете.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Общество Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.

Спорт Daxak: «Alliance весь год барахталась с нами в одном болоте» Alliance — тоже команда, которая весь год барахталась с нами в одном болоте, разве что NiP чуть-чуть поуспешнее нас, а Alliance менее успешны.

Политика Комитет конгресса США одобрил санкции против «Северного потока - 2» Как сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, 26 июня члены комитета единогласно проголосовали за введение ограничительных мер в отношении строящихся газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Наука Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100 Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.

Театры Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.

Происшествия В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Экономика СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.

Политика Избран новый генсек Совета Европы Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 7:25 мск составила $66,1 за баррель.