Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Биткоин взлетел

Газета.Ru01:27

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новости00:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 17:44
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Интернет

Google будет автоматически чистить историю браузера

Google всерьез взялась за безопасность своих пользователей.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Шоу-бизнес

Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери

Обновлено в 14:48
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Общество

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Обновлено в 12:47
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Украинские военные отступают, сообщили в ЛНР

Обновлено в 03:26
Технологии

На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Как сообщают «Известия», на некоторых из них могут разрешить использовать поиск в интернете.
Обновлено в 02:10
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Спорт

Daxak: «Alliance весь год барахталась с нами в одном болоте»

Alliance — тоже команда, которая весь год барахталась с нами в одном болоте, разве что NiP чуть-чуть поуспешнее нас, а Alliance менее успешны.
Обновлено в 15:35
Политика

Комитет конгресса США одобрил санкции против «Северного потока - 2»

Как сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, 26 июня члены комитета единогласно проголосовали за введение ограничительных мер в отношении строящихся газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 17:50
Наука

Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100

Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
Театры

Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину

Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации

Обновлено в 13:59
Экономика

СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники

В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Политика

Избран новый генсек Совета Европы

Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено в 14:14
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 7:25 мск составила $66,1 за баррель.
Обновлено в 00:54
Технологии

Boeing и Kitty Hawk стали стратегическими партнёрами по созданию аэрокаров

За плечами Boeing стоит огромный опыт проектирования и производства самолётов всех типов и назначений, а Kitty Hawk проявила себя в двух интересных проектах электрических аэрокаров, один из которых готовится к эксплуатации в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:01
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