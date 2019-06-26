Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Хилькевич попробовала жить по советам книги про отношения
Анна Хилькевич поделилась с подписчицами секретом женской мудрости. Как призналась сама актриса, она вычитала его из книги про отношения.
Обновлено в 16:05
Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Политика
В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ
Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.
Обновлено в 18:14
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Обновлено в 17:38
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Политика
В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану
В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Баскетбол
НБА может сократить количество матчей регулярного чемпионата
Ассоциация обсудила с представителями клубов варианты сокращения «регулярки», которая сейчас насчитывает 82 матча, а также проведение дополнительных турниров во время регулярного сезона и после его завершения.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
Экономика
Стали известны причины подорожания обучения в российских вузах
По словам экспертов, в сентябре цены могут снова увеличиться.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
Четверо выпускников СЮИ посетят торжественный прием Президента России
В этом году высокая честь представлять Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область на приеме Президента России выпала четверым выпускникам юридического факультета – лейтенантам внутренней службы Марии Огурцовой, Валерии Долиной, Евгении Панькиной и Дмитрию Шкилю.
Обновлено в 06:32
Политика
Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 15:31
Политика
Джонсон не исключает приостановки работы парламента из-за Brexit
Ведущий кандидат на пост лидера Консервативной партии и главы кабмина Великобритании Борис Джонсон заявил, что не исключает вероятность приостановки работы национального парламента с целью осуществления процедуры выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 20:04
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб
Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Россия предложила Китаю покупку ещё одной партии Су-35
Обновлено в 19:34
Происшествия
РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 12:20
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03