Экономика
Курс биткоина превысил 12 тысяч долларовКомсомольская правда 01:32
В последний раз биткойн был дороже 12 тысяч в январе 2018 года. Согласно данным портала, капитализация рынка биткойна в среду превысила 221,3 миллиардов долларов. Ранее сайт kp.ru писал, что 22 июня стоимость биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Политика
Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Общество
Жительница Брянска заплатит за танцы на Кургане Бессмертия
В Брянске советский районный суд принял решение оштрафовать жительницу, которая поделилась в соцсетях танцем на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 19:45
Кино
Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог
Президент напомнил, что за ситуацию с освещением дорог отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом.
Обновлено в 07:32
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Общество
Вероника Горячева о проблемах ипотечных заемщиков
Вероника Горячева о проблемах ипотечных заемщиков В адрес главного ипотечного банка страны, чья материнская компания пишет для всех банков стандарт ответственного ипотечного кредитования, обычно не ожидаешь нареканий со стороны заемщиков.
Обновлено в 18:46
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали
Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 13:14
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя РФ в центре Москвы
Неизвестный пришел к зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в центре Москвы и облил себя бензином, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:34
Здоровье
В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр
Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Кино
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика
Власти Кубани рассказали об увеличении доходов бюджета региона
"Благодаря внесению изменений в главный финансовый документ региона доходная часть краевого бюджета на три года вырастет на 18 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Наука
В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей
Специалисты российской компании «Электротранспортные технологии», расположенной в московском технопарке «Калибр», создали электродвигатель, отличающийся низким расходом энергии и невысокой ценой.
Обновлено в 09:36
Единоборства
Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр
Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.
Обновлено в 13:15
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Политика
Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноября
Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
Обновлено в 16:50
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть делегации РФ ее полномочия
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу предложил вернуть российской делегации ее полномочия, но выдвинул несколько условий.
Обновлено в 04:53
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
Общество
Facebook намерена арендовать часть небоскреба в Нью-Йорке
Американская компания Facebook планирует арендовать помещение общей площадью в 92,9 тысяч квадратных метров в строящемся небоскребе в нью-йоркском районе Манхэттэн, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:34