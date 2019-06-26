Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысячRT на русском 00:43
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»
Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Чайке» придётся проводить матчи ФНЛ на «Ростов-Арене»
Обновлено в 06:55
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия
2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом
В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Меркель не видит достаточного для снятия санкций прогресса по «Минску»
В реализации минских договоренностей нет прогресса, достаточного для снятия санкций, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.
Обновлено в 08:26
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Экономика
В Казахстане запретили выдавать займы гражданам с низким доходом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете выдавать займы гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 06:31
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Экономика
«Рособоронэкспорт» объявил об отказе от SWIFT и доллара
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил об отказе России от доллара и SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) при реализации контрактов на поставки вооружения.
Обновлено в 08:15
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Общество
Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Экономика
Эксперимент по налогу на самозанятых расширят
Регионы с высоким числом работающих в неформальном секторе экономики в 2020 году включат в эксперимент по налогообложению самозанятых.
Обновлено в 02:51
Футбол
Семак раскритиковал новый формат лимита на легионеров
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не одобрил новый формат лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 08:13
Футбол
Сколько «Спартак» заплатит за Романьоли
Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Романьоли обойдётся "красно-белым" в 2-2,5 миллиона евро.
Обновлено в 09:08
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Политика
Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду
На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Авто
Mazda получит роторный двигатель с турбонаддувом
В последние годы Mazda очень открыто заявляла о своем желании вывести на рынок новый спортивный автомобиль с роторным приводом, при этом добавляла, что не сделает этого, пока не разработает двигатель, который будет соответствовать целевым показателям эффективности.
Обновлено в 05:43
Происшествия
«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином
В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09