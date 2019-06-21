Экономика
Стоимость биткоина превысила 10000 долларовВести.Ru 00:59
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года. В 6:42 по времени Москвы биткоин стоил в среднем 10,73 тысячи долларов (данные по 20 биржам).
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Технологии
Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити
В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара.
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Курение может защитить женщин от рака тела матки
Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
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В 2019 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 18.54.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол
Московский «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Московский "Спартак" провел на тренировочном поле "Открытие Арены" контрольной матч с ФК "Сочи" и одержал уверенную победу со счетом 7:1.
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Кремль назвал условие для отмены запрета на полеты в Грузию
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Отмена запрета на авиаперевозки из России в Грузию станет возможной, когда Москва сможет быть уверена в безопасности таки полетов для россиян.
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Путин призвал губернаторов быть ближе к людям
Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
Обновлено в 06:10
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Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным по Курилам
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в японском городе Осаке 28-29 июня.
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Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
В Челябинской области потушили пожар в жилом доме
Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сатка на западе Челябинской области потушен, сообщили в субботу РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:47
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Обновлено 20 июня в 03:00
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Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный двигатель.
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Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
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Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться
Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию
Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга
Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено в 05:21
Футбол
«Чайка» подписала экс-игрока «Спартака» и вратаря «Сибири»
Обновлено в 05:51
Футбол
Футболиста Аяза Гулиева оштрафовали за превышение скорости после лишения водительских прав
Аяз Гулиев, полузащитник московского футбольного клуба «Спартак», был оштрафован столичной полицией.
Обновлено в 05:41
Политика
Володин заявил, что Грузия должна гарантировать безопасность россиян
Спикер заметил, что такое решение уже могло быть принято, "если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок".
Обновлено в 06:12
Политика
Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.
Обновлено 20 июня в 08:28
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49