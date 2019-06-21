Экономика

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысИзвестия 01:00

Стоимость популярной криптовалюты — биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Курс биткойна в ходе торгов субботы, 22 июня, поднялся, по данным Coindesk Bitcoin Price Index
, до отметки в $10882 — это рекордно высокий показатель.
Коммерсантъ00:20

Подробнее о событии

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс

Известия01:00

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

Вести.Ru00:59

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

РБК00:55

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Курс биткоина превысил 9,8 тысячи долларов

ФАНвчера в 08:59

Курс биткоина впервые за год превысил $9,8 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:53
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Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

Обновлено вчера в 22:10
Политика

Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Протесты в Тбилиси возобновились

Ранее стало известно, что за время состоявшихся акций протеста в Грузии были задержаны более 300 человек, около 240 пострадали.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик в бассейне

На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала очередной откровенный кадр.
Обновлено вчера в 12:29
Хоккей

НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика

HeadHunter стала налоговым резидентом России

Компания, как и прежде, останется зарегистрированной на Кипре, но станет налоговым резидентом России, пояснил «Ведомостям» представитель рекрутера.
Обновлено вчера в 13:16
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Политика

На выборы в Раду от «Слуги народа» пойдет экс-футболист «Шахтера»

Отмечается, что главным конкурентом футболиста станет действующей Рады Богдан Дубневич.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, политдонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников

Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено 20 июня в 07:12
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Авто

Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos

Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено 20 июня в 03:32
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Здоровье

Курение может защитить женщин от рака тела матки

Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
Обновлено в 01:34
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол

Египет обыграл Зимбабве в матче открытия Кубка Африки

Обновлено в 02:12
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Футбол

Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Обновлено в 02:46
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава

Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Общество

Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране

В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
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