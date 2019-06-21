Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысИзвестия 01:00

с чего всё началось

Стоимость популярной криптовалюты — биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Политика Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Политика Протесты в Тбилиси возобновились Ранее стало известно, что за время состоявшихся акций протеста в Грузии были задержаны более 300 человек, около 240 пострадали.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик в бассейне На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала очередной откровенный кадр.

Хоккей НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Экономика HeadHunter стала налоговым резидентом России Компания, как и прежде, останется зарегистрированной на Кипре, но станет налоговым резидентом России, пояснил «Ведомостям» представитель рекрутера.

ЖКХ В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Политика Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, политдонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.

Политика Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Политика Кравчук назвал проблему команды Зеленского Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.

Авто Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.

Здоровье Курение может защитить женщин от рака тела матки Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.

Политика Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Происшествия Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.