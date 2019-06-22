Экономика

Стоимость биткоина превысила 10000 долларовВести.Ru 00:59

В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года. В 6:42 по времени Москвы биткоин стоил в среднем 10,73 тысячи долларов (данные по 20 биржам).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвы10:32

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБК09:29

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года

RT на русском08:41

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАН04:12

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Service08:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика

В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Политика

Бывший игрок КВН пойдёт на выборы в Раду от партии Зеленского

Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:18
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге

Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Обновлено в 10:13
Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено вчера в 05:27
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Понсе определился с номером в «Спартаке»

Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:39
Политика

В Иране казнили американского шпиона

Сотрудника иранской оборонной сферы казнили на территории Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети

Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

МИД России осудил подходы США к ядерному планированию

«Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — указано в комментарии Кожина, опубликованном на сайте МИД.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Авто

Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом

Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции

В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Политика

В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием

Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Космос

Рогозин отказался осуществлять запуск «на авось»

Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М», которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», принято, чтобы прервать тенденцию аварийности, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров

В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Футбол

«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается

В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Кино

Джилленхол рассказал о решении сыграть злодея в «Человеке-пауке»

Обновлено в 07:33
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Спорт

Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Беларуси на ЕИ-2019

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня.
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное