Экономика
Стоимость биткоина превысила 10000 долларовВести.Ru 00:59
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года. В 6:42 по времени Москвы биткоин стоил в среднем 10,73 тысячи долларов (данные по 20 биржам).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Политика
Бывший игрок КВН пойдёт на выборы в Раду от партии Зеленского
Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:18
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Понсе определился с номером в «Спартаке»
Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:39
Политика
В Иране казнили американского шпиона
Сотрудника иранской оборонной сферы казнили на территории Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие
МИД России осудил подходы США к ядерному планированию
«Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — указано в комментарии Кожина, опубликованном на сайте МИД.
Обновлено в 10:09
Авто
Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом
Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Космос
Рогозин отказался осуществлять запуск «на авось»
Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М», которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», принято, чтобы прервать тенденцию аварийности, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Футбол
«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Кино
Джилленхол рассказал о решении сыграть злодея в «Человеке-пауке»
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Беларуси на ЕИ-2019
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня.
Обновлено в 10:36