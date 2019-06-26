Экономика
Стоимость биткоина преодолела отметку в 12 тысяч долларовРеальное время вчера в 01:00
Цена биткоина впервые с января прошлого года превысила отметку в 12 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов на портале CoinMarketCap. По последним данным, криптовалюта подорожала на 9,55% — до 12,246 тысячи долларов.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов
Говорит Москвавчера в 03:31
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Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Авто
Mitsubishi возродит Lancer Evolution
Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России
Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Политика
Захарова: предложение РФ Украине касалось освобождения не только моряков, но и кораблей
Предложение России украинской стороне касалось освобождения не только моряков, задержанных в Керченском проливе, но и кораблей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 06:51
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео
Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Кино
Нижний Тагил вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
Всероссийская акция «Ночь кино» в четвёртый раз пройдёт в городах России в 24 августа.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Мощнейшая магнитная буря обрушится на Южный Урал
Жителей Земли завтра, 28 июня, ожидает сильнейшая магнитная буря.
Обновлено в 07:05
Кино
Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля
Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля, отмечается в сообщении Вадима Горжанкина, PR-директора режиссерса картины Стаса Барецкого.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q
Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.
Обновлено в 03:38
Политика
России вернули все права в ПАСЕ
Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.
Обновлено в 03:19
Политика
Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Вице-президент «Барселоны» подтвердил желание Неймара вернуться в клуб
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер подтвердил, что нападающий "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.
Обновлено в 06:55
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Общество
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле».
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Мария Погребняк опровергла слухи о рукоприкладстве мужа
Мария Погребняк почти со школьных лет завоевала сердце Павла Погребняка. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.
Обновлено в 06:12
Политика
Полпред представил нового главу Ингушетии
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 06:35