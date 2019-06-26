Стоимость биткоина преодолела отметку в 12 тысяч долларовРеальное время вчера в 01:00

Цена биткоина впервые с января прошлого года превысила отметку в 12 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов на портале CoinMarketCap. По последним данным, криптовалюта подорожала на 9,55% — до 12,246 тысячи долларов.

Стоимость биткоина преодолела отметку в 12 тысяч долларов

Экономика и жизнь

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Авто Mitsubishi возродит Lancer Evolution Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.

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Общество Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Армия и оружие Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.

Шоу-бизнес Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.

Происшествия Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.

Политика Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

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Политика России вернули все права в ПАСЕ Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.

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Футбол «Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника «Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле».

Шоу-бизнес Мария Погребняк опровергла слухи о рукоприкладстве мужа Мария Погребняк почти со школьных лет завоевала сердце Павла Погребняка. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.