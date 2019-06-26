Экономика

Стоимость биткоина преодолела отметку в 12 тысяч долларовРеальное время вчера в 01:00

Цена биткоина впервые с января прошлого года превысила отметку в 12 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов на портале CoinMarketCap. По последним данным, криптовалюта подорожала на 9,55% — до 12,246 тысячи долларов.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

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Биткоин – уход в небытие откладывается?

Плас24 июня в 08:17
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Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Обновлено вчера в 17:58
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Авто

Mitsubishi возродит Lancer Evolution

Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:36
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Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России

Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Политика

Захарова: предложение РФ Украине касалось освобождения не только моряков, но и кораблей

Предложение России украинской стороне касалось освобождения не только моряков, задержанных в Керченском проливе, но и кораблей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 06:51
Политика

В резервном самолете президента Бразилии перевозили 39 кг кокаина

Обновлено в 05:47
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео

Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Кино

Нижний Тагил вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Всероссийская акция «Ночь кино» в четвёртый раз пройдёт в городах России в 24 августа.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Мощнейшая магнитная буря обрушится на Южный Урал

Жителей Земли завтра, 28 июня, ожидает сильнейшая магнитная буря.
Обновлено в 07:05
Кино

Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля

Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля, отмечается в сообщении Вадима Горжанкина, PR-директора режиссерса картины Стаса Барецкого.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q

Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.
Обновлено в 03:38
Политика

России вернули все права в ПАСЕ

Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.
Обновлено в 03:19
Политика

Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Обновлено вчера в 09:10
Футбол

Вице-президент «Барселоны» подтвердил желание Неймара вернуться в клуб

Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер подтвердил, что нападающий "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.
Обновлено в 06:55
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

«Просто беда»: Влад Кадони раскритиковал внешний вид Юлии Барановской

Обновлено в 04:57
Происшествия

СК отказался возбудить дело против ударившей девушку судьи

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Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение

Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
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В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
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Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле».
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Мария Погребняк опровергла слухи о рукоприкладстве мужа

Мария Погребняк почти со школьных лет завоевала сердце Павла Погребняка. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.
Обновлено в 06:12
Политика

Полпред представил нового главу Ингушетии

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 06:35
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