Экономика

Стоимость биткоина превысила $10 тысячRuNews24.ru вчера в 03:24

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин вырос до $10,74 тысячи. Как рассказал РИА «Новости» член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, цена за биткоин преодолела данную отметку на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвывчера в 10:32

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАНвчера в 04:12

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБКвчера в 09:29

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:55

Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Коммерсантъвчера в 09:33

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°вчера в 02:08

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное времявчера в 01:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Дети поздравили Галкина с днем рождения

18 июня известный юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин отметил свой 43 день рождения.
Обновлено в 00:21
Авто

Плоский двигатель — изобретение наших мотористов

В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Кино

Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Футбол

СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

Обновлено в 03:25
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Космос

Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС

Обновлено вчера в 07:30
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море

Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Политика

В Казань прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

В Татарстан с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Обновлено в 03:09
Единоборства

Боец нокаутировал соперника за 9 секунд на турнире UFC

На турнире промоушена ММА «Абсолютный бойцовский чемпионат» UFC Fight Night 153 состоялся один из самых коротких боев в истории UFC.
Обновлено в 04:33
Политика

Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Политика

Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски

Американский актер и мастер японского боевого искусства айкидо, прилетев в Сибай на инвестфорум, танцевал народный танец, пробовал колбасу и кумыс, несмотря на поддержку вегетарианства.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено вчера в 13:56
Политика

Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей

По словам президента, с одной стороны кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы делать свою работу качественно, исполнять свой долг и иметь прямую связь с людьми, однако в то же время это является самым сложным.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Политика

Болтон сообщил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в Японии.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено вчера в 18:30
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Воры убили петербуржца костылем в квартире на Мечникова

Квартирные воры забили насмерть хозяина квартира в Петербурге. Преступление произошло вечером 22 июня.
Обновлено в 06:31
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное