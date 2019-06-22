Экономика
Стоимость биткоина превысила $10 тысячRuNews24.ru вчера в 03:24
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин вырос до $10,74 тысячи. Как рассказал РИА «Новости» член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, цена за биткоин преодолела данную отметку на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Дети поздравили Галкина с днем рождения
18 июня известный юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин отметил свой 43 день рождения.
Обновлено в 00:21
Авто
Плоский двигатель — изобретение наших мотористов
В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Кино
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Футбол
СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»
Обновлено в 03:25
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море
Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Политика
В Казань прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
В Татарстан с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Обновлено в 03:09
Единоборства
Боец нокаутировал соперника за 9 секунд на турнире UFC
На турнире промоушена ММА «Абсолютный бойцовский чемпионат» UFC Fight Night 153 состоялся один из самых коротких боев в истории UFC.
Обновлено в 04:33
Политика
Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Политика
Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски
Американский актер и мастер японского боевого искусства айкидо, прилетев в Сибай на инвестфорум, танцевал народный танец, пробовал колбасу и кумыс, несмотря на поддержку вегетарианства.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей
По словам президента, с одной стороны кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы делать свою работу качественно, исполнять свой долг и иметь прямую связь с людьми, однако в то же время это является самым сложным.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Политика
Болтон сообщил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в Японии.
Обновлено в 05:28
Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Воры убили петербуржца костылем в квартире на Мечникова
Квартирные воры забили насмерть хозяина квартира в Петербурге. Преступление произошло вечером 22 июня.
Обновлено в 06:31
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51