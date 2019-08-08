Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррельВечерняя Москва вчера в 16:12

Нефть марки Brent впервые с начала года опустилась ниже 56 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21:27 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,8 процента — до 56,1 доллара за баррель.
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