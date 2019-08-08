Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррельВечерняя Москва вчера в 16:12
Нефть марки Brent впервые с начала года опустилась ниже 56 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21:27 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,8 процента — до 56,1 доллара за баррель.
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Общество
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Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
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Политика
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Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
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Эрдоган назвал приоритетом «защиту прав» крымских татар
Турция не признаёт российский Крым и продолжит «защиту прав» крымских татар.
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Кино
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Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
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Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
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В июле 2019 года в России было продано 12 667 новых автомобилей премиум-класса – на 5,8% больше, чем годом ранее.
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Обновлено в 04:15
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На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена
Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
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Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
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США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Junge Welt.
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Захарова прокомментировала ситуацию в Киргизии
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