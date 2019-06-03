Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией в РоссииКоммерсантъ 05:23

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи. Капитализация газовой компании обогнала Сбербанк.
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Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

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«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

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Газпром стал самой дорогой компанией в России

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«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Капитал страны30 мая в 17:38
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Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

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Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
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Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
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Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

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Общество

В Самарской области отключили аналоговое телевидение

В понедельник, 3 июня, на территории Самарской области телевещание полностью перевели на цифровой формат. Аналоговое телевидение отключили.
Обновлено в 05:42
Политика

Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Политика

Власти КНР предупредили китайских студентов о рисках обучения в США

Власти КНР советуют китайским студентам взвесить возможные риски, связанные с обучением в США, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление министерства образования Китая.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

Honor 20 стал самым продаваемым смартфоном

Обновлено в 03:21
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Обновлено в 07:01
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В Сирии нанесён ракетный удар по военному аэродрому

Военный аэродром в контролируемой правительственными войсками части Сирии в ночь на понедельник подвергся ракетному обстрелу.
Обновлено в 02:12
Здоровье

В Саратовской области мышиная лихорадка подтвердилась у 348 человек

В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.
Обновлено в 06:00
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Общество

Рамазана Абдулатипова вызвали в суд по делу о коррупции в Дагестане

Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.
Обновлено в 10:24
Политика

Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН

Завершая свой однодневный визит в Белград, Вячеслав Володин заехал в больницу к сотруднику миссии ООН Михаилу Краснощекову.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа

Четверо жителей Дагестана пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе, сообщили "РГ" пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 09:00
Политика

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
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Единоборства

Джошуа до боя с Руисом обещал положить конец проклятию рэпера Дрейка

Джошуа разместил в своем Инстагреме фото, пообещав положить конец проклятию.
Обновлено вчера в 06:14
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