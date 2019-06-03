Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией в РоссииКоммерсантъ 05:23
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи. Капитализация газовой компании обогнала Сбербанк.
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Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Теннис
Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Обновлено в 09:22
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Общество
В Самарской области отключили аналоговое телевидение
В понедельник, 3 июня, на территории Самарской области телевещание полностью перевели на цифровой формат. Аналоговое телевидение отключили.
Обновлено в 05:42
Политика
Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком
По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Политика
Власти КНР предупредили китайских студентов о рисках обучения в США
Власти КНР советуют китайским студентам взвесить возможные риски, связанные с обучением в США, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление министерства образования Китая.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Honor 20 стал самым продаваемым смартфоном
Обновлено в 03:21
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В Сирии нанесён ракетный удар по военному аэродрому
Военный аэродром в контролируемой правительственными войсками части Сирии в ночь на понедельник подвергся ракетному обстрелу.
Обновлено в 02:12
Здоровье
В Саратовской области мышиная лихорадка подтвердилась у 348 человек
В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.
Обновлено в 06:00
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Общество
Рамазана Абдулатипова вызвали в суд по делу о коррупции в Дагестане
Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.
Обновлено в 10:24
Политика
Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН
Завершая свой однодневный визит в Белград, Вячеслав Володин заехал в больницу к сотруднику миссии ООН Михаилу Краснощекову.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа
Четверо жителей Дагестана пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе, сообщили "РГ" пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 09:00
Политика
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Единоборства
Джошуа до боя с Руисом обещал положить конец проклятию рэпера Дрейка
Джошуа разместил в своем Инстагреме фото, пообещав положить конец проклятию.
Обновлено вчера в 06:14