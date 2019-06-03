«Газпром» стал самой дорогой компанией в РоссииКоммерсантъ 05:23

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи. Капитализация газовой компании обогнала Сбербанк.

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

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