Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекордМосковский Комсомолец 07:29
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку. В предыдущий раз дороже 250 рублей бумаги компании стоили 22 августа 2008 года.
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
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Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
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Происшествия
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Политика
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Авто
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Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
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Общество
Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова
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Обновлено в 07:58
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Samsung анонсировала ноутбуки — конкуренты MacBook Pro
Обновлено в 08:02
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Сербии приветствие от его российского коллеги Владимира Путина, подчеркнув, что отношения двух стран основаны на принципах дружбы и взаимопомощи, а Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии.
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Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
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Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бросил жену и шестимесячную дочь
Обновлено вчера в 15:56
Спорт
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
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Трамп назвал мэра Лондона неудачником
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Здоровье
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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
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Политика
Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области
Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области. Должность занял Егор Ковальчук.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске
В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских.
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