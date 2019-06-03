Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 летРБК 05:52

Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года. Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.
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Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома»

РБК13:51

Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

Известия09:27

«Инвесторы голосуют деньгами»

Коммерсантъ FM07:32

«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Коммерсантъ07:59

Газпром стал самой дорогой компанией в России

Эхо Москвы07:34

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

Московский Комсомолец07:29

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Капитал страны30 мая в 17:38
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Происшествия

В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских

Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Футбол

Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Встреча состоялась в Новогорске и завершилась разгромной победой национальной команды со счетом 6:0.В первом тайме сборная России трижды поразила ворота соперника.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Политика

Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России

Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Футбол

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Общество

Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

Обновлено в 06:48
Футбол

Бразильский клуб отказался продать «Зениту» защитника за 20 млн евро

«Зенит» ведет переговоры о покупке 21-летнего левого защитника бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди, сообщает издание Gazeta Do Povo.
Обновлено в 15:01
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Политика

Королева Великобритании заставила Трампа вспомнить о подарках

Собственный подарок королеве Великобритании не узнал президент США Дональд Трамп, заявил 3 июня директор королевской коллекции Тим Нокс, сообщает агентство Press Association.
Обновлено в 15:58
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Гаджеты

Apple окончательно избавилась от iTunes

Обновлено в 15:38
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 13:13
Политика

Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
Обновлено в 15:37
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Музыка

Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Обновлено в 15:46
Политика

Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Экономика

Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков

Если применить постановление правительства задним числом к сделкам, ходатайства о которых раскрывались ФАС, то, например, служба могла бы засекретить заявление Сбербанка о создании СП на базе «Яндекс.Маркет» в 2018 году (Сбербанк находится под секторальными санкциями, плюс он входил в число уполномоченных банков по гособоронзаказу).
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Разгон забастовки в Судане: погибли более 30 человек

Обновлено в 14:48
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Футбол

СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Обновлено в 16:00
Энергетика

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель.
Обновлено в 13:05
Космос

Предлагаемый РАН спутник для слежения за Солнцем назовут «Предвестник»

Спутник для мониторинга космической погоды, который в конце мая совет РАН по космосу рекомендовал создать Роскосмосу, получил название «Предвестник», передает РИА Новости со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета.
Обновлено 01 июня в 20:42
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
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