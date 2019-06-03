Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекордМосковский Комсомолец 07:29

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку. В предыдущий раз дороже 250 рублей бумаги компании стоили 22 августа 2008 года.

Космос Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.

Культура Ким Чен Ыну не понравились массовые гимнастические выступления После церемонии открытия в Пхеньяне сезона массовых гимнастических и художественных выступлений Ким Чен Ын собрал участников представления для обсуждения.

Происшествия Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии с внуком Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.

Авто Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.

Интернет В Firefox 69 будет улучшена производительность активных вкладок Стабильная сборка Firefox 69 ожидается в конце этого года.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Происшествия В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.

Происшествия Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.

Шоу-бизнес Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.

Экономика Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Шоу-бизнес Дочка Алсу застала врасплох фанатов «Голоса» новым дуэтом Дочь певицы Алсу спела дуэтом с победившей в первом сезоне шоу "Голос" Диной Гариповой, сообщают СМИ.

Армия и оружие Российские военные спутники обеспечат высокоскоростную связь в Арктике До конца 2019 года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Происшествия Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.