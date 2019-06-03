Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекордМосковский Комсомолец 07:29
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку. В предыдущий раз дороже 250 рублей бумаги компании стоили 22 августа 2008 года.
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Космос
Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов
В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.
Обновлено в 15:07
Культура
Ким Чен Ыну не понравились массовые гимнастические выступления
После церемонии открытия в Пхеньяне сезона массовых гимнастических и художественных выступлений Ким Чен Ын собрал участников представления для обсуждения.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено в 10:39
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Интернет
В Firefox 69 будет улучшена производительность активных вкладок
Стабильная сборка Firefox 69 ожидается в конце этого года.
Обновлено в 16:25
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике
Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Экономика
Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции
Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.
Обновлено в 22:26
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Дочка Алсу застала врасплох фанатов «Голоса» новым дуэтом
Дочь певицы Алсу спела дуэтом с победившей в первом сезоне шоу "Голос" Диной Гариповой, сообщают СМИ.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
Российские военные спутники обеспечат высокоскоростную связь в Арктике
До конца 2019 года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации.
Обновлено в 18:26
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Происшествия
Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено в 22:10
Футбол
Неймар добровольно придет в полицию и даст показания
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.
Обновлено в 21:33