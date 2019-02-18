Экономика
Стоимость ВСМ Екатеринбург-Челябинск составит около 350 млрд рублейМосковский Комсомолец Екатеринбург вчера в 22:53
Стоимость строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск составит 344 млрд рублей.
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с чего всё началось
При подаче предложения в правительство в марте 2018 года проектная компания УСМ просила капитальный грант 180 млрд руб. Но на стадии формирования магистрального плана развития инфраструктуры в РФ, говорил в сентябре занимавший тогда должность замминистра транспорта Алан Лушников, денег на это не было.Коммерсантъвчера в 17:42
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Строительство ВСМ Екатеринбург—Челябинск обойдется бюджету в 500 млрд рублей
Эхо Москвы - Екатеринбург01:49
Высокоскоростная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом будет стоить 500 миллиардов рублей
Московский Комсомолецвчера в 21:11
Объявлены сроки начала строительства высокоскоростной магистрали на Урале
Взгляд.ру15 февраля в 10:12
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Происшествия
В Ярославле задержан бывший начальник колонии, где пытали осужденных
Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего бывшего начальника исправительной колонии № 1 Ярославля Дмитрия Николаева.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Москве задержали ударившего полицейского школьника
Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Общество
Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц
Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»
В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
Россия обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти на декабрь 2018 года, отмечается на сайте JODI.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Представитель космонавта Леонова пояснила причины его отъезда из России
Советский космонавт Алексей Леонов уехал за границу для планового обследования. Об этом ТАСС сообщила его помощница Наталья Филимонова.
Обновлено в 09:43
Спорт
Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева выступит в финале Кубка России, который пройдёт с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.
Обновлено в 09:40
Экономика
Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь
Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Культура
Источник опроверг сообщения о смерти рэпера Саши Скула
В официальной группе звезды «Версуса» рэпера Тагира Маджулова, выступающего под псевдонимом Саша Скул, во «ВКонтакте» появилась информация о смерти исполнителя.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Уголовное дело на главу порта Усть-Луга вернули в прокуратуру
В понедельник, 18 февраля в Смольнинском райсуде завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении Валерия Израйлита, сообщается в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 09:01
Политика
Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций
Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Политика
Омбудсмен Титов углядел в «деле Baring Vostok» корпоративный спор
«В деле Baring Vostok — чистейшей воды корпоративный спор, и принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное», — цитирует Титова «Интерфакс».
Обновлено в 08:25
Политика
Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Экономика
На форуме в Сочи заключили контракты на 1 трлн руб
В прошлом году на Российском инвестиционном форуме подписали 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб. В 2019 году РИФ прошел в Сочи 14 и 15 февраля.
Обновлено в 08:48
Энергетика
В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Главу Свердловской железной дороги перевели из СИЗО под домашний арест
В Екатеринбурге глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов отпущен из СИЗО и переведён под домашний арест.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В парке «Зарядье» бетонная плита упала на ногу ребенку
Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.
Обновлено в 04:06
Экономика
Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в России
Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
Обновлено в 05:27
Политика
Караулов рассказал о встрече с несуществующим китайским министром
Журналист и телеведущий Андрей Караулов рассказал на своей странице в Facebook о том, как китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу на форуме «Евразийские технологии» в Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России.
Обновлено в 09:49
Здоровье
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 03:32
Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.
Обновлено в 09:30
Общество
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Часть жилого дома обрушилась на Урале
В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Участники «банды Гагиева» отказались от суда присяжных
Обновлено в 08:56
Авто
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58