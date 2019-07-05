Экономика
Стоимость ОСАГО может заметно вырастиТвой Континент 04:16
Стоимость ОСАГО может заметно вырасти. Такую новость сегодня утром опубликовал портал «ФедералПресс». Планируемый рост выплат по нанесенному ущербу жизни и здоровью в свою очередь приведет к повышению стоимости ОСАГО.
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с чего всё началось
Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 15:43
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