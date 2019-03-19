Энергетика
Стоимость Brent превысила $68 за баррельDP.RU вчера в 08:25
Стоимость нефти на биржах активно растет во вторник днем, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Спорт
Медведева рассказала о своей роли в истории
Обновлено в 08:33
Футбол
Джан — о жесте Роналду: Криштиану может праздновать гол так, как ему нравится
Роналду может праздновать гол так, как ему нравится.
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPods
Обновлено в 09:37
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Авто
Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Политика
Врио главы Калмыкии назначен Бату Хасиков
Обновлено в 05:19
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Политика
Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана
Обновлено в 05:44
Здоровье
В «Зарядье» прочитают лекцию о профилактике мужских заболеваний
28 марта в 19 часов в павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» состоится лекция о профилактике и лечении мужских заболеваний.
Обновлено в 04:29
Здоровье
В Подмосковье смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%
В Московской области с 2015 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4,5%. Эту информацию сообщает "360" со ссылкой на главного онколога областного Министерства здравоохранения Андрея Костина.
Обновлено в 09:38
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Футбол
Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории
«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри
Обновлено в 09:55
Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Технологии
Пользователи ВКонтакте могут загружать собственные фоны для постеров
Чтобы автором фона указывалась группа или публичная страница, разместите постер с ним от имени сообщества.
Обновлено в 10:35
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Происшествия
Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды
Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме
Обновлено в 10:04
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05