Энергетика

Стоимость Brent превысила $68 за баррельDP.RU вчера в 08:25

Стоимость нефти на биржах активно растет во вторник днем, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть перешла к росту на данных о падении запасов

Интерфакс11:13

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:13

Запасы нефти в США уменьшились, рост цен на Brent и WTI возобновился

Росбалт11:59

Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу торговых переговоров США и КНР

Финмаркет08:58

Нефть слабо меняется в цене на данных о запасах в США

News.ru02:30

Цена нефти марки Brent после понижения составила $67,49 за баррель

Московский Комсомолец01:41

Цена на нефть WTI впервые с середины ноября поднялась выше 60 долларов за баррель

Банки.ру12:07
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Обновлено в 04:51
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Спорт

Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
Футбол

Джан — о жесте Роналду: Криштиану может праздновать гол так, как ему нравится

Роналду может праздновать гол так, как ему нравится.
Обновлено в 12:09
Гаджеты

Apple представила обновленные наушники AirPods

Обновлено в 09:37
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Общество

Жена игрока «Зенита» заявила о расизме в балетной школе Петербурга

Обновлено в 00:01
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Авто

Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Политика

Врио главы Калмыкии назначен Бату Хасиков

Обновлено в 05:19
Общество

Власти Петербурга отреагировали на написавшую письмо Путину школьницу

Обновлено в 11:07
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Политика

Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

Обновлено в 05:44
Здоровье

В «Зарядье» прочитают лекцию о профилактике мужских заболеваний

28 марта в 19 часов в павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» состоится лекция о профилактике и лечении мужских заболеваний.
Обновлено в 04:29
Здоровье

В Подмосковье смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%

В Московской области с 2015 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4,5%. Эту информацию сообщает "360" со ссылкой на главного онколога областного Министерства здравоохранения Андрея Костина.
Обновлено в 09:38
Авто

Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года

Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Футбол

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Здоровье

В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри

Обновлено в 09:55
Общество

Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян

У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Технологии

Пользователи ВКонтакте могут загружать собственные фоны для постеров

Чтобы автором фона указывалась группа или публичная страница, разместите постер с ним от имени сообщества.
Обновлено в 10:35
Авто

Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП

Обновлено в 04:37
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
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