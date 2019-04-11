Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛСпорт БИЗНЕС Online 03:37

Владимир / фото: БИЗНЕС Online Стогниенко комментировал матчи чемпионата мира-2018 на телеканале "Россия", ранее работал на "Матч ТВ". Напомним, что Rambler Group купила права на показ АПЛ, матчи которой в последние годы транслировал «Матч ТВ».

Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ

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