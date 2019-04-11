Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛСпорт БИЗНЕС Online 03:37
Владимир / фото: БИЗНЕС Online Стогниенко комментировал матчи чемпионата мира-2018 на телеканале "Россия", ранее работал на "Матч ТВ". Напомним, что Rambler Group купила права на показ АПЛ, матчи которой в последние годы транслировал «Матч ТВ».
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Музыка
«Евровидение» впервые за долгие годы не покажут на американском ТВ
Logo впервые официально показал "Евровидение" американскому зрителю в 2016 году, прошлогоднюю трансляцию на канале посмотрели 74 тыс. зрителей - на 10 тыс. больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:33
Игры
Авторы Witchfire показали 12 секунд геймплея — наследник Painkiller выйдет по готовности
Обновлено в 06:12
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Обновлено в 05:41
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Дебаты между Зеленским и Порошенко могут пройти дистанционно
Поскольку Порошенко намерен 19 апреля быть в студии национального общественного телевидения Украины, а Зеленский — на стадионе «Олимпийский», можно устроить дебаты в прямом эфире, организовав телемост.
Обновлено в 06:16
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию
Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:39
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Экономика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Происшествия
Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида
В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивости Рунета
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором, основном чтении законопроект об устойчивой работе российского сегмента сети интернет.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Армия Нигерии выгнала всех жителей города для проведения операции
Нигерийская армия эвакуировала все население города Джакана для того, чтобы провести операцию в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН.
Обновлено в 05:04
Космос
Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Происшествия
Подростки вытащили из горящего дома шестерых детей на Урале
В селе Красносельское Челябинской области три подростка спасли шестерых детей из горящего частного дома, сообщает МЧС по региону.
Обновлено в 07:43
Экономика
Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год
Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
В Воронеже эвакуировали мэрию и несколько школ
Обновлено в 06:46
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Новая генерация Subaru Outback дебютирует в рамках мотор-шоу, которое состоится 17 апреля в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:05