Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛСпорт БИЗНЕС Online 03:37
Владимир / фото: БИЗНЕС Online Стогниенко комментировал матчи чемпионата мира-2018 на телеканале "Россия", ранее работал на "Матч ТВ". Напомним, что Rambler Group купила права на показ АПЛ, матчи которой в последние годы транслировал «Матч ТВ».
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Спорт
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