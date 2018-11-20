С 2019 г. агропромышленные предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные сооружения.

с чего всё началось

Руководители Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности направили письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордееву, в котором предупредили о рисках для производства продовольствия в связи с новыми нормами очистки воды.

Сточные воды поставили под угрозу производство молока и мяса в России

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