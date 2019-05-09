Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площадиГазета.Ru 10:52
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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