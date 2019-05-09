Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площадиГазета.Ru 10:52

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Газета.Ru10:52

Стивен Сигал пришел в восторг от парада Победы в Москве

Московский Комсомолец08:32

Звезда боевиков Стивен Сигал «засветился» на Красной площади в День Победы

URA.Ru02:43

Стивен Сигал назвал достойным чествованием великих героев парад Победы в Москве

ТК Звезда05:29

Стивен Сигал о 9 Мая: Это большой праздник великих героев

Life.ru04:08

Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве

РИА Новости07:47

Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве

REGNUM02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

Обновлено в 13:28
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Здоровье

Медики озвучили первые симптомы появления опухоли мозга

Медики из Новосибирского центра имени Мешалкина перечислили первые основные симптомы появления опухоли мозга.
Обновлено в 04:10
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Экономика

Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика

"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика

Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья

Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Аргентине выстрелили в депутата у здания парламента

Неизвестные выстрелили в аргентинского депутата у здания Конгресса в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал "Todo Noticias".
Обновлено в 09:25
Политика

В акциях ко Дню Победы на Украине приняли участие 700 тыс. человек

В акциях по случаю Дня Победы над нацизмом на Украине приняли участие около 700 тыс. человек.
Обновлено в 13:33
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Происшествия

В Японии произошло извержение вулкана Асо

В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Теннис

Федерер одержал 1200-ю победу в карьере

Обновлено в 12:36
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Общество

Завтра в Петербург придёт гроза

По прогнозу, в Северной столице днем 10 мая будет стоять летнее тепло, температура воздуха достигнет от 21 до 23 градусов выше нуля.
Обновлено в 10:16
Гаджеты

OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро

В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено в 07:28
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Ранее в украинской Нацполиции заявили, что только согласно поданным заявкам на территории Украины 9 мая свыше 600 тысяч человек планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, в том числе в акции "Бессметный полк".
Обновлено в 06:06
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Полина Гагарина сменила мини бикини на военный китель

Полина Гагарина еще вчера отдыхала с семьей в Дубае, откуда активно делилась фотографиями и видео в купальниках.
Обновлено в 12:28
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Авто

Кроссоверный концепт Buick Coupe-Crossover совсем скоро пойдет в серию

Новый кроссовер был представлен во время специального мероприятия в штате Мичиган (США).
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие

Китай выразил протест США из-за доклада Пентагона

Министерство обороны Китая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Приостановлен поиск погибших на Алтае

Спасатели вынуждены приостановить поиск тел погибших на Алтае туристов из-за ухудшившихся погодных условий, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Стивен Сигал
Американский актёр
Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист, и мастер боевых искусств. Имеет гражданство США, России и Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное