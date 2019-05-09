Общество

Стивен Сигал оценил главный парад ПобедыSibnet.ru вчера в 13:56

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично. «Это достойное чествование великих героев», — приводит слова Сигала РИА Новости.
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Стивен Сигал
Американский актёр
Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист, и мастер боевых искусств. Имеет гражданство США, России и Сербии.
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