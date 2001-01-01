Финансы

Стивен Мнучин вернул оптимизм инвесторам. Американские акции пошли вверхРБК 09:24

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Слова Мнучина вернули оптимизм на Уолл-cтрит. У инвесторов появилась надежда на то, что лидеры Китая и США на встрече в кулуарах саммита G20 в Японии добьются деэскалации торговой войны.
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Стивен Мнучин вернул оптимизм инвесторам. Американские акции пошли вверх

РБК09:24
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
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