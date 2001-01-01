Финансы
Стивен Мнучин вернул оптимизм инвесторам. Американские акции пошли вверхРБК 09:24
Слова Мнучина вернули оптимизм на Уолл-cтрит. У инвесторов появилась надежда на то, что лидеры Китая и США на встрече в кулуарах саммита G20 в Японии добьются деэскалации торговой войны.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
Театры
Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину
Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника
Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет
Сербия сохранит военный нейтралитет и будет в состоянии защитить свою территорию и своих граждан.
Обновлено в 14:54
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Общество
Как гидротехнические сооружения поселения разоряют
Суд постановил в первую очередь оформить паспорта безопасности на 14 ГТС.
Обновлено в 17:00
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Происшествия
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 13:32
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию
Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
НАТО готовит военные меры по ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.
Обновлено в 12:37
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госсовета предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, а также сократить число регионов в России за счет их укрупнения — с 85 до 40.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:19
Футбол
Появилось фото гостевой формы «Реала» на следующий сезон
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии гостевой игровой формы мадридского «Реала» на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
Обновлено в 06:39
Футбол
Де Лигт получил предложение только от «Манчестер Юнайтед»
Приобрести футболиста попытался только «Манчестер Юнайтед», уверяет корреспондент ВВС Дэвид Орнстейн.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Общество
Суд Брянска признал танец неуважением к обществу
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30