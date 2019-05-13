Стивен Джеррард может возглавить один из российских футбольных клубовNewInform вчера в 17:26

Знаменитый футболист не исключил возможности стать тренером в РПЛ, объяснив это симпатией к России. Стивен Джеррард, главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» подумывает о том, чтобы продолжить тренерскую практику в одном из клубов РПЛ.

Стивен Джеррард может возглавить один из российских футбольных клубов

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