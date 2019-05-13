Футбол

Стивен Джеррард дал интервью Евгению СавинуЧемпионат вчера в 17:51

Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.
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Стивен Джеррард: «Люблю русскую водку. Кто знает, может, однажды перееду к вам»

Матч ТВвчера в 19:29

Джеррард может поработать с российскими клубами

Нева Спортвчера в 16:50

Джеррард: «Уважаю уровень футбола в России. Может, однажды и перееду к вам»

Sport24.ruвчера в 15:38

Стивен Джеррард дал интервью Евгению Савину

Чемпионатвчера в 17:51

Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ

RT на русскомвчера в 14:40

Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке

Lenta.ruвчера в 16:20

Джеррард: «Я люблю водку, но немного»

Бомбардир.рувчера в 13:56
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Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

5G настраивают на импортозамещение

Власти поддержат отечественные IT-компании Операторы связи в сетях 5G должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт, следует из обновленного проекта концепции создания и развития 5G в РФ (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:16
Политика

В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Кино

В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля

Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

В Роструде рассказали о следующих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам, когда их ждут следующие продолжительные выходные.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:50
Политика

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Экс-директор «Удокана» стал первым замом главы администрации Читы

Бывший директор кинотеатра «Удокан», депутат городской думы Александр Сапожников назначен первым заместителем главы администрации Читы, соответствующее распоряжение подписал накануне сити-менеджер Олег Кузнецов, сообщили "МК в Чите" 14 мая в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье

Названа главная причина детского ожирения

Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Зеленский узнал о поездке адвоката Трампа в Киев и ее отмене из СМИ

Представитель штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский узнал о визите адвоката американского лидера Дональда Трампа из СМИ.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Финляндия вызвалась организовать новый саммит России и США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что торопиться с организацией очередного саммита не стоит.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
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В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

Обновлено вчера в 16:53
Здоровье

В Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига

Малыши путают жидкость для розжига с питьевой водой. Иногда дети получают серьёзные ожоги.
Обновлено вчера в 10:50
Здоровье

Подписан документ о сотрудничестве с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям

Главой Забайкальского края Александром Осиповым подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Казани подросток удерживал в заложниках своих одноклассников

ЧП произошло в гимназии №7 в Казани, где подросток 2001 года рождения удерживал своих одноклассников в кабинете.
Обновлено вчера в 06:16
Шоу-бизнес

Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье

Известная певица Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Opel представил гибридный кроссовер на базе Grandland X

Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию модели Opel Grandland X, новинка получила название Hybrid4.
Обновлено вчера в 03:37
Политика

Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено вчера в 16:43
Хоккей

Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

Обновлено вчера в 23:48
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Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено вчера в 06:00
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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