Футбол
Стивен Джеррард дал интервью Евгению СавинуЧемпионат вчера в 17:51
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Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
5G настраивают на импортозамещение
Власти поддержат отечественные IT-компании Операторы связи в сетях 5G должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт, следует из обновленного проекта концепции создания и развития 5G в РФ (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:16
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Кино
В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля
Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
В Роструде рассказали о следующих длинных выходных
Роструд напомнил россиянам, когда их ждут следующие продолжительные выходные.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Экс-директор «Удокана» стал первым замом главы администрации Читы
Бывший директор кинотеатра «Удокан», депутат городской думы Александр Сапожников назначен первым заместителем главы администрации Читы, соответствующее распоряжение подписал накануне сити-менеджер Олег Кузнецов, сообщили "МК в Чите" 14 мая в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский узнал о поездке адвоката Трампа в Киев и ее отмене из СМИ
Представитель штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский узнал о визите адвоката американского лидера Дональда Трампа из СМИ.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Финляндия вызвалась организовать новый саммит России и США
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что торопиться с организацией очередного саммита не стоит.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
В Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига
Малыши путают жидкость для розжига с питьевой водой. Иногда дети получают серьёзные ожоги.
Обновлено вчера в 10:50
Здоровье
Подписан документ о сотрудничестве с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям
Главой Забайкальского края Александром Осиповым подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Казани подросток удерживал в заложниках своих одноклассников
ЧП произошло в гимназии №7 в Казани, где подросток 2001 года рождения удерживал своих одноклассников в кабинете.
Обновлено вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье
Известная певица Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Opel представил гибридный кроссовер на базе Grandland X
Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию модели Opel Grandland X, новинка получила название Hybrid4.
Обновлено вчера в 03:37
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено вчера в 16:43
Хоккей
Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено вчера в 06:00