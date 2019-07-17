Контракт со специалистом будет рассчитан на три года. До этого 58-летний Брюс возглавлял "Шеффилд" с января этого года и помог клубу занять 12-е место в чемпионшипе. Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.

Экономика В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Шоу-бизнес Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.

Политика Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Транспорт Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия В Мурманской области пропали два туриста-дайвера В Мурманской области во время погружения пропали два туриста-дайвера.

Происшествия В Петербурге двух гвардейцев обвиняют в попытке подбросить наркотики В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Росгвардии, которые подозреваются в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

Политика Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Наука Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Армия и оружие США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.

Транспорт В Москве затопило Дмитровское шоссе Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Футбол В «Зените» рассказали, где продолжит карьеру футболист Заболотный Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг будущего в команде форварда Антона Заболотного.

Политика В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.

Политика Премьер-министр Украины поругался с Порошенко Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Facebook видео с собственной речью на заседании кабинета министров, в которой он обрушился с критикой партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Политика Бывшая министр обороны Германии стала председателем Еврокомиссии Покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен должна стать первой женщиной на этой должности.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.