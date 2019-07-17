Футбол
Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 05:25
Контракт со специалистом будет рассчитан на три года. До этого 58-летний Брюс возглавлял "Шеффилд" с января этого года и помог клубу занять 12-е место в чемпионшипе. Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
Экономика
В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России
С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 02:20
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено в 07:25
Политика
Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса
Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Транспорт
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро
Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 12:10
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Мурманской области пропали два туриста-дайвера
В Мурманской области во время погружения пропали два туриста-дайвера.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Петербурге двух гвардейцев обвиняют в попытке подбросить наркотики
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Росгвардии, которые подозреваются в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег.
Обновлено в 12:06
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Общество
В Подмосковье откроется первый в России сырный кластер
Обновлено в 10:42
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам
Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.
Обновлено в 10:25
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Футбол
В «Зените» рассказали, где продолжит карьеру футболист Заболотный
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг будущего в команде форварда Антона Заболотного.
Обновлено в 11:54
Политика
В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
Политика
Премьер-министр Украины поругался с Порошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Facebook видео с собственной речью на заседании кабинета министров, в которой он обрушился с критикой партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 12:11
Политика
Бывшая министр обороны Германии стала председателем Еврокомиссии
Покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен должна стать первой женщиной на этой должности.
Обновлено вчера в 13:15
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Пенсии россиян снова заморозили
Власти продлили мораторий на формирование накопительной части пенсии, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Минтруда.
Обновлено 15 июля в 11:41