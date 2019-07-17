Футбол
Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 05:25
Контракт со специалистом будет рассчитан на три года. До этого 58-летний Брюс возглавлял "Шеффилд" с января этого года и помог клубу занять 12-е место в чемпионшипе. Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
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