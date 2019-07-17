Футбол

Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 05:25

Контракт со специалистом будет рассчитан на три года. До этого 58-летний Брюс возглавлял "Шеффилд" с января этого года и помог клубу занять 12-е место в чемпионшипе. Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
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Стив Брюс возглавил «Ньюкасл»

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Стив Брюс возглавил «Ньюкасл»

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«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера

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Стив Брюс ушел в отставку с поста главного тренера «Шеффилд Уэнсдей»

Soccer.ru15 июля в 11:19
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
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