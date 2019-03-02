Армия и оружие
Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»РИА Новости 07:02
Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" оказалась гораздо быстрее, чем полагали западные эксперты. Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
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Политика
В Греции россиянина задержали по запросу Украины
В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста в энергетической отрасли Евгения Калинина, сообщил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 15:37
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В аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет Uzbekistan Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Пулково", никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
Обновлено в 15:09
Происшествия
Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве
Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве
На юге-востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку.
Обновлено в 15:42
Политика
Евросоюз напомнил о неприкосновенности Гуайдо
Запугивание оппозиционного лидера Венесуэлы Хуано Гуайдо приведут к эскалации ситуации в стране, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Обновлено в 14:12
Политика
На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу
Обновлено в 11:50
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем
Обновлено в 07:39
Политика
Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»
У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области
Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
Обновлено в 14:59
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»
"Монако" сыграет с "Анже" в гостях 2 марта в рамках 27-го тура Лиги 1, Александр Головин заявлен в основе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:06
Транспорт
Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть йогурт пальцами
Бортпроводники авиарейса Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот» раздали пассажирам йогурты, но ложек не выдали.
Обновлено в 07:13
Теннис
Роджер Федерер завоевал 100-й титул
Обновлено в 11:43
Культура
Умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк
Представители Национального союза кинематографистов Украины заявили о смерти на 67-м году жизни отечественного писателя, сценариста и прозаика Василия Портяка.
Обновлено в 13:25
Политика
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Сирийские СМИ обвинили Запад в применении запрещенного белого фосфора
Обновлено в 15:30
Футбол
Каррера: «Если я увижу Глушакова, то поприветствую и протяну руку. Ничего против него не имею»
Обновлено в 15:32
Авто
УАЗ начал продажи обновлённого «грузовика» УАЗ «Хантер»
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Массимо Каррера: «Бердыев должен был прийти в „Спартак“»
Бердыев должен был прийти, но я был доволен этой ситуацией. Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Игорь Крутой рассказал о глухоте
Обновлено в 13:45
Политика
Министр обороны Венесуэлы с иронией ответил на санкции США
Владимир Падрино Лопес в своем Twitter с иронией сообщил, что решил "облегчить" Штатам задачу и распорядился от править в минфин США полный список высших офицеров и адмиралов.
Обновлено в 15:37
Общество
Жореса Алферова похоронят в Комарово
Обновлено в 07:10
Кино
Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 13:07
Политика
В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США
Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53