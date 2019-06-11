Армия и оружие
Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1МИзвестия 11:26
«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи. Противоракета ПРС-1М была испытана 12 февраля 2018 года. Одно из главных отличий новейшего комплекса от предшественников в том, что он полностью автоматизирован.
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Китайские СМИ рассказали про опасность электромагнитного оружия России для авианосцев США
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