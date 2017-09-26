В финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. В чемпионате Англии красные заняли второе место, уступив клубу Стерлинга 1 очко. Стерлинг выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, после чего перешел «Манчестер Сити».

Стерлинг сделал выбор между победой в АПЛ и Лиге чемпионов

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