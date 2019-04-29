Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболеSport24.ru вчера в 17:30

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Об этом стало известно на церемонии вручения наград PFA.

Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболе

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