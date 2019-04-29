Футбол

Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболеSport24.ru вчера в 17:30

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Об этом стало известно на церемонии вручения наград PFA.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стерлинг - лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Газета.Ru07:12

Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в Англии

Матч ТВвчера в 19:15

Ван Дейк – уникум. Он пасует как полузащитник, бегает быстрее Салаха и не ошибается

Бомбардир.ру09:31

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Sport24.ru05:17

Ван Дейк - лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов

Евро-футбол.ру01:03

В Англии выбрали лучшего игрока сезона. Журналисты – Стерлинга, сами игроки – ван Дейка

Sports.ru07:35

Стерлинг — лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Чемпионат06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Обновлено в 04:30
Политика

Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства

Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом

В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Общество

МВД хочет получить доступ к врачебной тайне

По данным МВД за 2018 год, каждый третий из общего числа совершивших преступления «находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
Обновлено в 04:57
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Авто

Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция

Обновлено в 09:37
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака

По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

ВСУ 10 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики порядка 70 боеприпасов.
Обновлено вчера в 06:17
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Общество

В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети

По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Футбол

Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ

Обновлено в 11:16
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное