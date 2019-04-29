Футбол
Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболеSport24.ru вчера в 17:30
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Об этом стало известно на церемонии вручения наград PFA.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Обновлено в 04:30
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом
В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Общество
МВД хочет получить доступ к врачебной тайне
По данным МВД за 2018 год, каждый третий из общего числа совершивших преступления «находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
Обновлено в 04:57
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Авто
Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция
Обновлено в 09:37
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака
По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
ВСУ 10 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики порядка 70 боеприпасов.
Обновлено вчера в 06:17
Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Футбол
Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ
Обновлено в 11:16
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36