Футбол
Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом чемпионата АнглииЕженедельник Футбол 03:04
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона в английской Премьер-лиге. Голосование за лучшего игрока проходило в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Политика
Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине
На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Авто
Посмотрите, как гонщик NASCAR въехал на пит-стоп задом наперед
Обновлено в 10:37
Происшествия
Суд арестовал экс-главу головного предприятия Роскосмоса
Обновлено в 11:39
Футбол
Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 были проданы на аукционе
Обновлено в 15:14
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Общество
Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского
История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Назван срок начала серийного выпуска процессора SoC Huawei Kirin 985
Производитель электроники назвал срок начала производства однокристалльной системы SoC Huawei Kirin 985.
Обновлено в 13:09
Авто
Компания Opel приступила к поискам дилеров в России
Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.
Обновлено в 13:07
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Хоккей
Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Тяжелый диагноз звезды «Склифосовского» назвали врачи
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Теннис
Звонарёва и Панова проиграли на старте парного турнира в Рабате
Россиянки Вера Звонарёва и Александра Панова, проиграли британкам Хэрриет Дарт и Йоханне Конте со счётом 7/5, 3/6, 5:10 на старте парного турнира в Рабате.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Политика
Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»
Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.
Обновлено в 10:33
Культура
Поэты Волгин, Николаева и Шмелев выступили на открытии третьей сцены МХАТа им. Горького
Как пояснил Бояков, каждый вечер будет состоять из вступительной речи куратора, представляющего конкретного автора, выступления самого поэта, а также актеров театра, которые прочтут со сцены его стихи.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Ларри Кинг пережил остановку сердца
Знаменитый телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт после кратковременной остановки сердца.
Обновлено в 14:55