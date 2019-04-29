Футбол

Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом чемпионата АнглииЕженедельник Футбол 03:04

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона в английской Премьер-лиге. Голосование за лучшего игрока проходило в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
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